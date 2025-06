Cillian murphy | quando rivedremo l’attore 28 anni dopo

Cillian Murphy è pronto a tornare nel mondo di "28 giorni dopo", 28 anni dopo il suo esordio che ha segnato il genere horror post-apocalittico. L'annuncio del regista Danny Boyle ha acceso l'entusiasmo dei fan, ma anche interrogativi sul futuro della saga. In un'epoca in cui le storie di sopravvivenza risuonano più che mai, la presenza di Murphy potrebbe portare nuova linfa a una narrazione che continua a riflettere sulle nostre paure più profonde. Non perderti il ritorno

annuncio ufficiale sul ritorno di cillian murphy nella saga di 28 anni dopo. Le attese dei fan della celebre saga post-apocalittica si sono finalmente sciolte grazie a una dichiarazione del regista danny boyle. Dopo mesi di speculazioni e misteri, è stato confermato che l'attore Cillian Murphy, protagonista di 28 giorni dopo, tornerà a interpretare il suo iconico personaggio in alcuni capitoli successivi. La notizia, annunciata attraverso un'intervista, chiarisce i ruoli e le tempistiche dei film futuri. dettagli sulla presenza di cillian murphy nella nuova trilogia. assenza nel primo capitolo e ritorno nei sequel.

Ralph Fiennes difende Voldemort e suggerisce Cillian Murphy per nuova serie HBO - ricerca affascinante dell'umanità. In una recente intervista, Fiennes ha difeso Voldemort come un personaggio sfaccettato e ha suggerito Cillian Murphy come possibile protagonista per una nuova serie HBO, lasciando intravedere la sua visione su come esplorare ulteriormente la complessità di questo celebre antagonista.

Indipendent rivela che Cillian Murphy e sua moglie Yvonne McGuinness hanno acquistato il The Phoenix Cinema a Dingle, in Irlanda. Era stato chiuso dal 2021 e ora riaprirà. Tweet live su X

Questa settimana si concludono le riprese di STEVE, un nuovo film con protagonista il premio Oscar Cillian Murphy e Jay Lycurgo. Dal romanzo bestseller di Max Porter, Shy, prossimamente su Netflix! Tweet live su X

Yvonne McGuinness e Cillian Murphy sono sposate da 18 anni. Si sono frequentati per 9 anni dopo essersi incontrati nel 1995 e si sono sposati nel 2004. Lei aveva 22 anni e lui 18. Hanno 2 figli, Malachy (17) e Carrick (15). Tweet live su X

