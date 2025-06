Cile-Argentina | formazioni dove vederla in tv e streaming

Preparati a vivere un’emozionante sfida tra Argentina e Cile, due protagonisti chiave della qualificazione ai Mondiali 2026. La capolista argentiana sfida il fanalino di coda cileno in una partita cruciale per il destino delle qualificazioni sudamericane. Dove vederla? Scopri gli appuntamenti in tv e streaming per non perdere nemmeno un minuto di questa avvincente battaglia calcistica!

L`Argentina, capolista solitaria del girone di qualificazione sudamericano ai Mondiali 2026, è ospite del Cile nella prossima giornata di partite. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Segui queste discussioni su X

Professore presso l'Università Cattolica Del Cile, ma di nazionalità argentina, #PatricioScadewaldt era un dirigente del #MIR.Tornato in #Argentina nel 1973 venne sequestrato a #BuenosAires l'#1giugno 1976.Aveva 29 anni.Fu visto presso il #CCD “Automot Tweet live su X

#FunFacts n. 786: Stati Uniti, Messico, Argentina, Cile, Regno Unito, Eritrea e Australia sono i soli Paesi al mondo che non hanno una lingua ufficiale. Tweet live su X