Cient’anne arreto… tre giornate aragonesi a Palazzo Bisignano a Barra tra musica e danza

Preparati a rivivere tre giorni di magia, storia e tradizione con “Cient’anne arreto…”. Tra musica, danza e laboratori dedicati alla cultura aragonese, questa manifestazione trasformerà il cuore di Barra in un palcoscenico di emozioni e scoperta. Non perdere l’opportunità di immergerti in un viaggio nel tempo e nella cultura, dove passato e presente si incontrano per dare vita a un’esperienza unica e indimenticabile.

A Palazzo Bisignano a Barra, dal 6 all'8 giugno, andrà in scena la manifestazione "Cient'anne arreto.", tre giornate di spettacolo e partecipazione, tra laboratori, performance e concerti. Nel cuore vibrante di Barra, tra le pietre antiche del seicentesco Palazzo Bisignano, dal 6 all'8 giugno, la memoria si farà festa e la storia diventerà spettacolo. È qui,

