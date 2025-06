Ciclista investito da un' auto a Tornareccio | elitrasportato in ospedale

Un drammatico incidente si è verificato oggi a Tornareccio: un ciclista di 50 anni è stato investito da un'auto mentre pedalava lungo la provinciale 216 in località Colle Case. Il soccorso immediato e l'intervento dell'elisoccorso hanno consentito di trasportarlo d'urgenza in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine, ma questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza sulle strade.

Un uomo di 50 anni è stato investito da un'auto mentre andava in bicicletta. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 4 giugno, in località Colle Case, lungo la strada provinciale 216 nel territorio di Tornareccio. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it