Ciclismo paralimpico Gallusi a caccia del record

Dopo il suo straordinario impegno nella Parigi-Roubaix, Graziano Gallusi, 53 anni e ipovedente, si prepara a una nuova sfida al Velodromo Vigorelli di Milano: stabilire un record nell'ora del ciclismo paralimpico. Questo tentativo non è solo una questione di numeri, ma rappresenta l’anima di un movimento in crescita che celebra il coraggio e la resilienza. La sua determinazione potrebbe ispirare molti, dimostrando che i limiti esistono solo nella mente.

Dopo le fatiche alla recente Parigi-Rubaix, il luzzarese Graziano Gallusi, 53 anni, centralinista al municipio del paese, si prepara a un altro importante impegno, stavolta al Velodromo Vigorelli di Milano, dove venerdì sera lo attende il tentativo di fissare un nuovo primato dell'ora nell'ambito del ciclismo paralimpico. Graziano, ipovedente, non è nuovo alle fatiche in bici, compiute in tandem con l'amico Riccardo Daniele di Locate Varesino, con il quale il luzzarese ha condiviso percorsi anche difficili. La mitica Parigi-Roubaix, nelle scorse settimane, per loro è stato un "allenamento" di lusso in vista del primato dell'ora che rappresenta per entrambi un nuovo importantissimo passo.

