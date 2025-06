Ciclismo lunga pausa per Ayuso | niente più Grandi Giri e all-in sul Mondiale

La corsa di Juan Ayuso sembra aver preso una svolta inattesa: dopo una lunga pausa forzata, il giovane talento spagnolo si allontana dai grandi giri per concentrarsi sul mondiale. Roma, 4 giugno 2025 – Un addio difficile alla scena dei grandi giri, ma forse un nuovo inizio per riconquistare la vetta. La sua scelta apre uno scenario tutto da scrivere, dove il futuro potrebbe riservare sorprese sorprendenti...

Roma, 4 giugno 2025 - L'ultima immagine in pubblico era quello di un corridore che si ritirava mestamente dal Giro d'Italia 2025 dopo essere già naufragato in classifica e con un occhio gonfio a causa di una puntura di un calabrone: un'immagine che Juan Ayuso rischia di doversi portare indietro a lungo a causa dei piani varati dall' UAE Team Emirates-XRG per permetterne il pieno recupero psicofisico. Il programma del resto della stagione di Ayuso. Il Tour de France 2025 non era già nei piani dello spagnolo, che probabilmente in cuor suo contava di esserci alla Vuelta 2025 dopo l'assenza già pesante (e non voluta) della scorsa edizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net