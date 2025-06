Ciclismo il percorso della cronometro ai Campionati Italiani | Filippo Ganna difende il titolo

Il 26 giugno 2025, il sole del Friuli farà da cornice a una sfida avvincente: la cronometro dei Campionati Italiani di ciclismo. Un percorso di 28 chilometri, quasi completamente pianeggiante, metterà alla prova le abilità dei migliori ciclisti, con Filippo Ganna pronto a difendere il suo titolo. Morsano al Tagliamento e San Vito al Tagliamento si preparano a incoronare il nuovo campione, mentre l'attesa cresce per la grande prova in linea che

Il percorso della cronometro dei Campionati Italiani 2025 di ciclismo è quasi completamente pianeggiante: 28 chilometri tra Morsano al Tagliamento e San Vito al Tagliamento per assegnare la maglia tricolore il prossimo 26 giugno, tre giorni prima della prova in linea maschile che prevede il finale a Gorizia e un breve sconfinamento in Slovenia. Il tracciato della prova contro il tempo prevede lunghi rettilinei e curve poco impegnative, risultando particolarmente adatto agli specialisti delle sfide contro il tempo. L’evento interesserà uomini e donne élite ma anche gli under 23. A difendere il titolo saranno Filippo Ganna, che correrà poi il Tour de France dopo aver saltato il Giro d’Italia, e Vittoria Guazzini. 🔗 Leggi su Oasport.it