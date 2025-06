Ciclismo cultura sapori e convivialità con La Chianina Ciclostorica

Scopri La Chianina Ciclostorica, l’evento che unisce passione per il ciclismo e tradizione gastronomica! Dal 6 all'8 giugno a Marciano della Chiana, preparati a pedalare tra splendidi paesaggi toscani, gustando i prelibati sapori della Chianina. Un’occasione imperdibile non solo per gli amanti delle due ruote, ma anche per chi cerca un'esperienza di convivialità e cultura. L'emozione del ciclismo storico sta per tornare!

Arezzo, 4 giugno 2025 – . L’undicesima edizione dell’evento, in programma a Marciano della Chiana da venerdì 6 a domenica 8 giugno, tornerà a rinnovare una grande festa dedicata al ciclismo storico con centinaia di appassionati da tutta la penisola che verranno coinvolti in un variegato programma di iniziative tra pedalate in Valdichiana, mostre, mercatini, spettacoli, musica e momenti culturali. Le due ruote torneranno infatti a essere un motore di socializzazione, condivisione di una passione e, soprattutto, valorizzazione di un territorio e delle sue tradizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo, cultura, sapori e convivialità con La Chianina Ciclostorica

