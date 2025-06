Ci sono due serpenti incastrati nella rete Arrivano i vigili del fuoco e li salvano

Un intervento sorprendente dei vigili del fuoco di Montespertoli ha catturato l'attenzione: due serpenti si sono trovati in difficoltà, bloccati in una rete. Questo episodio mette in luce non solo il coraggio dei soccorritori, ma anche un tema attuale: la crescente interazione tra fauna selvatica e ambiente urbano. È fondamentale riflettere su come preservare l'equilibrio con la natura che ci circonda!

Montespertoli (Firenze), 4 giugno 2025 – Insolito ma significativo intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, che nella serata di ieri, martedì 3 giugno, sono intervenuti nel giardino privato di un’abitazione per salvare due serpenti rimasti intrappolati in una rete. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 21:20 da una abitazione in via Ripe, nel comune di Montespertoli. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato i due esemplari di biacco (serpente non velenoso) incastrati nella rete di plastica che delimitava l’area privata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ci sono due serpenti incastrati nella rete”. Arrivano i vigili del fuoco e li salvano

