Christ 2611 - Il nuovo sacrificio di LUCIO DDT ART

uninterpretazione che sfida i confini tra sacro e profano. Con un approccio audace e innovativo, Lucio DDT Art ci invita a riflettere sul sacrificio e sulla rinascita in un’epoca moderna, lasciando il pubblico senza fiato di fronte a questa potente rivisitazione. Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della spiritualità contemporanea, che vi condurrà in un viaggio tra tradizione e avanguardia. Non mancate!

In data 20 giugno 2025, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Giorgio Maggiore (Via Duomo 237, Napoli) sarà nuovamente presentato al pubblico dell’arte il "Christ 2611" del visionario artista LUCIO DDT ART. Dinanzi agli occhi dei convenuti si parerà il corpo del Salvatore rivestito di una nuova. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "Christ 2611 - Il nuovo sacrificio" di LUCIO DDT ART

Segui queste discussioni su X

Il nuovo papa è eletto nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa liturgica dei martiri di #Algeria (tra cui anche 2monache agostiniane). Evocando la pace "disarmata e disarmante" del Risorto, Leone XIV riecheggia la preghiera fr Christian, priore di Tibhirine. Tweet live su X

In arrivo Delitto sulle nevi, la nuova commedia gialla con Christian De Sica e Lillo! Regia: Eros Puglielli. Terminate le riprese a Cervinia e Gressoney, il set si sposta a Roma fino al 23 giugno. #DelittoSulleNevi #CastingNews https://castingnews.eu/magazin Tweet live su X