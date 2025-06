Chivu domani l' incontro con il Parma | c' è fiducia nonostante l' Inter sullo sfondo

Chivu domani sfiderà il Parma con la determinazione di chi crede nel proprio valore, nonostante l’ombra dell’Inter sullo sfondo. La recente crisi nerazzurra ha scosso anche gli animi dei tifosi gialloblù, amplificando l’attesa per questa sfida. Un’occasione per dimostrare che, anche in tempi difficili, il calcio sa regalare sorprese e nuovi stimoli, e questa partita potrebbe essere il primo passo verso un riscatto importante.

Il vortice che ha inghiottito l'Inter sembra agitare anche gli animi dei tifosi del Parma. Un cratere culminato con un tonfo mastodontico nell'ultima notte di Champions League che rischia di avere effetti anche lontano da Milano. L'eco delle difficoltà in casa nerazzurra si sta percependo pure a.

Parma, #Chivu atteso domani per il summit con il Ceo Cherubini e i dirigenti dell'Area Tecnica. Da limare alcuni dettagli. C'è fiducia per andare avanti, nonostante l’Inter sullo sfondo I particolari su @Parmatoday #calciomercato Tweet live su X

C’è stato un contatto #Inter-#Fabregas in videocall. L’allenatore ha fatto le sue richieste per avere le garanzie di poter costruire la squadra in base alle sue esigenze. Domani si risentiranno. Il #Como è ancora convinto che resterà. Alternative #Chivu e #Vieir Tweet live su X