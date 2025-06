Chiusura di tre giorni per tre strade di Frosinone

Attenzione, cittadini di Frosinone! Per tre giorni, le vie Lago d’Iseo, Lago Trasimeno e Lago di Garda saranno chiuse al traffico, dalle 7.00 alle 17.00, dall’9 all’11 giugno. Questa misura, adottata per lavori urgenti, è fondamentale per garantire la sicurezza e il buon esito degli interventi. Pianificate i vostri spostamenti con anticipo e consultate le alternative indicate. La vostra collaborazione è essenziale per una città più sicura e efficiente.

Dalle ore 7.00 alle ore 17.00 dal 09 all' 11 Giugno e comunque fino al termine dei lavori -si legge nell'ordinanza - è necessaria la chiusura delle strade di Via Lago d'Iseo, Via Lago Trasimeno e Via Lago di Garda per lavori urgenti di.

