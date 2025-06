Chiusura delle scuole in Toscana in molti istituti stop anticipato per il referendum

Il countdown per la Maturità 2025 è ufficialmente iniziato! Con la chiusura anticipata delle scuole in Toscana per il referendum, gli studenti si trovano a confrontarsi con un mix di emozioni: ansia, attesa e speranza. Mentre il Ministero dell’istruzione continua a tenere tutti con il fiato sospeso, la pressione aumenta. Questo momento cruciale non segna solo la fine di un percorso scolastico, ma apre le porte a nuove opportunità. Chi sarà tra i commissari esterni?

Firenze, 4 giugno 2025 - Dovrebbe essere oggi l’attesissimo giorno della pubblicazione dei nomi dei commissari esterni della Maturità 2025. Per ora, il motore di ricerca del Ministero dell’istruzione e del merito continua ad essere in aggiornamento. E l’ansia degli studenti all’ultimo anno delle superiori sale. Gli altri, invece, fanno il conto alla rovescia. A parte i ragazzini impegnati con l’esame conclusivo della secondaria di primo grado, per il resto c’è aria di festa. Chiusura delle scuole, quando il rientro a settembre. L’anno scolastico si avvia alla conclusione, ma quest’anno, per molti studenti, l ’ultima campanella suonerà prima del previsto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusura delle scuole in Toscana, in molti istituti stop anticipato per il referendum

