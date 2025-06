Chiusura centri Visodent Codici Sicilia sollecita l' intervento urgente di Schifani

La chiusura dei centri Visodent in Sicilia ha scosso il panorama odontoiatrico, lasciando molti pazienti senza assistenza. Codici Sicilia ha lanciato un appello urgente al presidente Renato Schifani per garantire la continuità delle cure. Questo episodio mette in luce una questione più ampia: la fragilità del sistema sanitario nell'isola. Cosa succederà ora ai diritti dei pazienti? La risposta potrebbe ridefinire il futuro dell'assistenza sanitaria siciliana.

L'associazione Codici Sicilia ha formalmente inviato una richiesta al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per chiedere un intervento urgente a tutela dei pazienti coinvolti nella chiusura improvvisa dei centri odontoiatrici Visodent in Sicilia. Nella lettera firmata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Chiusura centri Visodent, Codici Sicilia sollecita l'intervento urgente di Schifani

