Chiusura centri dentistici Marano M5s deposita interrogazione parlamentare all’Ars

La salute orale non può aspettare: i cittadini di Marano e della Sicilia meritano risposte chiare e immediate. È fondamentale garantire accesso ai servizi odontoiatrici e tutelare i diritti di chi si affida a queste strutture. Con questa interrogazione, intendiamo fare luce sulla vicenda e promuovere soluzioni rapide per riaprire i centri chiusi e assicurare cure di qualità a tutti.

"Sto seguendo da giorni e con la massima attenzione l'incredibile vicenda relativa alla improvvisa chiusura in Sicilia di una nota catena di studi dentistici. Ho appena depositato un'interrogazione in qualità di presidente dell'Intergruppo parlamentare all'Ars per la tutela dei consumatori.

Chiusura centri Visodent, Codici Sicilia sollecita l'intervento urgente di Schifani - La chiusura dei centri Visodent in Sicilia ha scosso il panorama odontoiatrico, lasciando molti pazienti senza assistenza.

