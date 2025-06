Chiuso il negozio del tiktoker Alfredo ' o chiatto

Il mondo dei social si tinge di grigio per Alfredo D'Auslio, meglio conosciuto come "Alfredo 'o chiatto". Dopo aver conquistato il cuore dei follower su TikTok, ora deve affrontare una battuta d'arresto: il comune di Qualiano ha deciso di chiudere il suo negozio. Scopriamo cosa è accaduto e quali sono le conseguenze per il fruttivendolo più amato del web!

Ancora guai per Alfredo D'Auslio, il noto tiktoker da tutti conosciuto come "Alfredo 'o chiatto". Il comune di Qualiano, infatti, ha disposto la chiusura della sua attività commerciale, con la sospensione temporanea della licenza. Il famoso fruttivendolo, in particolare, terrà le saracinesche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Chiuso il negozio del tiktoker "Alfredo 'o chiatto"

Contenuti che potrebbero interessarti

Oltre 150 kg di prodotti scaduti e gravi carenze igienico sanitarie: chiuso un negozio per bambini a Salerno - Scandalo a Salerno: un negozio per bambini chiuso dopo il ritrovamento di oltre 150 kg di prodotti scaduti e gravi carenze igienico-sanitarie.

Segui queste discussioni su X

Non diciamo cazzate, i bambini che guardano i video sul cellulare hanno comunque le stanze piene di giochi. Forse il negozio ha chiuso perché online si trovano gli stessi giocattoli ma a metà del prezzo. Ma è sicuramente più facile incolpare i genitori e addit Tweet live su X

La storia di una consumatrice alle prese con un prodotto Kasanova che smette di funzionare in garanzia. Il negozio che lo aveva venduto è chiuso per fallimento e gli altri punti vendita del franchising non la assitono. Fino a che non interviene Garanteasy https: Tweet live su X