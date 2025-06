Chiesa-Napoli c’è una novità | la notizia arriva dall’entourage

Federico Chiesa torna a far parlare di sé, questa volta nel contesto del Napoli, dove il mister Conte lo stima molto. Con il mercato in fermento, la società partenopea è pronta a mettere in atto una rivoluzione: tra nuovi innesti e cessioni strategiche, si preannuncia un'estate rovente. Un colpo come Chiesa potrebbe non solo rinforzare la squadra, ma anche accendere l'entusiasmo dei tifosi. Rimanete sintonizzati!

Federico Chiesa è tornato nuovamente d’attualità in casa Napoli: l’ex Juve è molto stimato dal tecnico degli azzurri, Antonio Conte. Lavori già serrati in casa Napoli per quanto riguarda il mercato. La situazione tra entrate e uscite prevede molteplici movimenti, motivo per cui il direttore dell’area sportiva del club, Giovanni Manna, è già al lavoro per cercare di regalare ad Antonio Conte un organico quanto più competitivo e ampio possibile. Tanti i nomi accostati agli azzurri, che evidentemente vogliono completare l’opera quanto più possibile prima del ritiro di Dimaro. Reparto che sarà fortemente tenuto d’occhio in queste settimane è quello offensivo, con i partenopei chiamati a sostituire effettivamente Khvicha Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Chiesa-Napoli, c’è una novità: la notizia arriva dall’entourage

Approfondisci con questi articoli

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

Segui queste discussioni su X

#Chiesa al #Napoli è possibile, piace tanto #Loookman agli azzurri ma è difficile per costi e concorrenza, L’Atalanta non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente. [Sky Sport] Tweet live su X

#Napoli, frenata per #David: #Conte vota #Bonny e vuole #Chiesa [@86_longo] #calciomercato #Parma https://calciomercato.com/news/napoli-frenata-per-david-conte-vota-per-bonny-e-vuole-chiesa-a-ogni-costo… Tweet live su X