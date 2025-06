Chiellini alla Continassa | il dirigente fa il suo ingresso nel quartier generale della Juve nel primo giorno dell’era Comolli – VIDEO

Giorgio Chiellini torna alla Continassa, ma non solo come ex capitano: oggi segna l'inizio di una nuova era con Damien Comolli alla guida. Con un video che cattura l'emozione del momento, la Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia. Sarà interessante vedere come l'esperienza di Chiellini possa influenzare le scelte strategiche del club in un contesto calcistico in continua evoluzione. La passione bianconera è già nell'aria!

Chiellini alla Continassa: il dirigente bianconero fa il suo ingresso nel quartier generale della Juventus nel primo giorno dell’era Comolli – VIDEO. (Mauro Munno inviato alla Continassa) – Ha inizio oggi ufficialmente l’avventura alla Juventus di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa che il club bianconero ha scelto come suo nuovo dg. #Juventus, Giorgio #Chiellini arriva in sede alla Continassa nel primo giorno dell’era Comolli????? pic.twitter.comXxHZKxRyDS — .com (@junews24com) June 4, 2025 Come appreso da poco prima delle 9 di questa mattina Giorgio Chiellini ha varcato i cancelli della Continassa in una giornata che segna in qualche modo un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini alla Continassa: il dirigente fa il suo ingresso nel quartier generale della Juve nel primo giorno dell’era Comolli – VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Segui queste discussioni su X

#Elkann azzera la #Juventus. In un confronto teso è stato comunicato a #Giuntoli il licenziamento, chiusa dopo due anni la sua era alla Continassa. All’ex direttore tecnico imputati gli scarsi risultati sportivi e un mercato costato oltre 200 milioni e in larga part Tweet live su X

#Elkann azzera la #Juventus. In un confronto teso è stato comunicato a #Giuntoli il licenziamento, chiusa dopo due anni la sua era alla Continassa. All’ex direttore tecnico imputati gli scarsi risultati sportivi e un mercato costato oltre 200 milioni e in larga part Tweet live su X

Elkann ha messo al comando i suoi amici Scanavino e Ferrero, poi ci sta Giuntoli che ha scelto per collaboratori suoi amici Pompilio e Stefanelli, adesso invece ci sta Chiellini che vuole portare con se i suoi amici Bonucci e Barzagli, sta nascendo la Juve degli Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

TJ - Chiellini è arrivato alla Continassa: attesa per l’arrivo di Comolli

Come scrive tuttojuve.com: 08:49 - CHIELLINI ALLA CONTINASSA - Movimenti importanti alla Continassa, quartier generale bianconero: mentre cresce l’attesa per l’arrivo di Damien Comolli, figura centrale ...

Pagina 2 | Il mistero di Comolli, la rotta di Chiellini: da cosa dipende la svolta Juve

Si legge su tuttosport.com: Domani inizia l’era di Damien Comolli che, diciamolo, è ancora un oggetto misterioso o quasi. Che non vuol dire sconosciuto, ma che è praticamente impossibile valutare l’impatto delle sue idee e dei s ...

Una nuova Juve in formato Chiellini: l'ex difensore sempre più centrale alla Continassa

Come scrive tuttomercatoweb.com: Giorgio Chiellini ha le idee chiare: per riportare la Juventus ai vertici, non basta cambiare allenatore. Serve un progetto più ampio, che parta.