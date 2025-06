Chiedo per un amico Laura Ravetto nell' edicola de Il Tempo

Scopri le prospettive di Laura Ravetto, deputata impegnata su temi cruciali come Ddl Sicurezza, occupazioni abusive e diritti delle donne. Nell'ultima puntata di "Chiedo per un amico", insieme a Ginevra Terracina, affronta con chiarezza e passione questioni che plasmano il nostro domani. Un’occasione imperdibile per capire meglio come le scelte politiche influenzano la vita di tutti noi. Vuoi saperne di più?

La deputata Laura Ravetto è l'ospite della nuova puntata di Chiedo per un amico. Con Ginevra Terracina la Ravetto parla di Ddl Sicurezza, occupazioni abusive, gender, diritti dei minori e tutela delle atlete donne. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chiedo per un amico, Laura Ravetto nell'edicola de Il Tempo

