“ Chiara Poggi aveva una relazione con un altro uomo di Garlasco?”: è da questo interrogativo che parte l’ultimo servizio de Le Iene sul caso dell’allora 26enne uccisa il 13 agosto 2007. Alla base del reportage – realizzato dagli inviati Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese e andato in onda nella serata di martedì 3 giugno su Italia1 – è la vecchia testimonianza di un uomo, ormai deceduto, resa pubblica ora dalla trasmissione di Mediaset. Il testimone parlerebbe di una diceria che “si mormora a Garlasco”, secondo cui la 26enne avrebbe avuto una relazione parallela a quella con Alberto Stasi, l’allora fidanzato condannato in via definitiva per il delitto e oggi in regime di semilibertĂ . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Chiara Poggi aveva una relazione con un altro uomo?”. Le dichiarazioni inedite di 6 anni fa a Le Iene sulla diceria che “si mormora a Garlasco”

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c'entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

