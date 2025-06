Chiara Poggi? A Garlasco si dice che avesse un altro uomo La presunta relazione e le parole dell' avvocato di Sempio sull' innocenza di Stasi

L'omicidio di Chiara Poggi continua a far discutere, con nuove rivelazioni che riaccendono i riflettori su un caso irrisolto da oltre vent'anni. La presunta relazione con un altro uomo e le dichiarazioni dell'avvocato di Stasi sollevano interrogativi inquietanti. Questo evento non solo segna la cronaca italiana, ma si inserisce nel trend crescente di interesse per i misteri giudiziari, dove ogni dettaglio può cambiare le sorti di una storia. Resta da scoprire chi è davvero il

Le Iene tornano a parlare di uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi degli ultimi vent?anni: l?omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Un. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Chiara Poggi? A Garlasco si dice che avesse un altro uomo». La presunta relazione e le parole dell'avvocato di Sempio sull'innocenza di Stasi

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Dopo giorni di insinuazioni e porcherie varie, vale la pena rimettere la vittima al centro della storia. Chi era, davvero Chiara Poggi. https://open.substack.com/pub/selvaggialucarelli/p/chi-era-davvero-chiara-poggi-vale?r=4oaff&utm_medium=ios… #garlasco Tweet live su X

La sera prima del delitto Chiara Poggi avrebbe ricevuto una chiamata da... https://ilgiornale.it/news/cronaca-nera/mistero-telefonata-sul-cellulare-chiara-fisso-savona-2488958.html?scid=P_jCSm1uIp&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign Tweet live su X

"Ad aprile Chiara Poggi e Stasi andarono al santuario, accade che il 26 di luglio e il primo di agosto Chiara fa una ricerca sul santuario." #Patruno #Garlasco #quartarepubblica Tweet live su X

Garlasco, il servizio de Le Iene. L'avvocato di Sempio: «Chiara Poggi uccisa perché aveva scoperto un giro di pedofilia»

Scrive msn.com: A Le Iene nel servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, emergono nuovi elementi sul caso di Garlasco. Nel programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni Massimo ...

L'omicidio di Garlasco, l'avvocato di Sempio a Le Iene: «Chiara Poggi uccisa perché aveva scoperto un giro di pedofilia»

Segnala msn.com: Nel corso del programma "Le Iene", nel servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, emergono nuovi elementi sul caso Garlasco. Nel programma condotto da Veronica Gentili con ...

Quando lo zio di Chiara Poggi diceva alla figlia Stefania Cappa: "Tranquilla, quel cretino lo incastreranno..."

Da today.it: Si tratta di un'intercettazione che risale ai primi giorni dell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco, contenuta in vecchi appunti degli inquirenti che vengono rispolverati. Lo zio della vittima parlava ...