La triste vicenda di Chiara Jaconis continua a far discutere. Otto mesi dopo la sua tragica scomparsa, Livio Rousseau, fidanzato della giovane, rompe il silenzio. "La statua non è caduta da sola", afferma, sottolineando un clima di rabbia e amarezza. Questa storia si inserisce in un contesto più ampio di responsabilità e giustizia, invitando a riflettere su quanto, spesso, la vita possa cambiare in un attimo. La verità deve emergere!

PADOVA - Una statuetta in onice cade all'improvviso da un balcone colpendo tragicamente in testa una ragazza piena di sogni. Otto mesi dopo emerge che la responsabilità di quella morte. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Chiara Jaconis, parla il fidanzato Livio Rousseau: «Vivo anche per lei, la statua non era caduta da sola e il dubbio c'era. Rabbia? Solo amarezza»

Chiara Jaconis, un 13enne ha lanciato la statuetta che l'ha uccisa. La famiglia: «L'aveva già fatto. I genitori sapevano e hanno taciuto» - Una tragica scoperta scuote la comunità di Padova: Chiara Jaconis, una ragazza di 13 anni, ha ucciso la famiglia lanciando la statuetta che la ha ferita mortalmente.

Otto mesi dopo la tragedia che ha sconvolto la vita della famiglia Jaconis, la verità sulla morte di Chiara si fa sempre più chiara. Una statuetta lanciata da un balcone ha spezzato la vita di Chiara, una turista padovana di 30 anni, mentre passeggiava con il suo Tweet live su X

Napoli, turista uccisa da una statuina caduta da un balcone ai Quartieri spagnoli: a lanciarla è stato un 13enne problematico, che sarebbe stato responsabile già altre volte di episodi del genere. A causa della sua età non è imputabile. Chiusa l'inchiesta della Tweet live su X

#ChiaraJaconis colpita e uccisa da una #statuetta. In passato, il 13enne "avrebbe lanciato tablet, cuscini e altri oggetti" dal balcone. La procura ordinaria di #Napoli continua a indagare per accertare eventuali responsabilità dei genitori Tweet live su X

