Chiara Balistreri e la mamma minacciate di morte sui social

Chiara Balistreri, giovane concorrente dell'Isola dei Famosi, è diventata vittima di minacce online, un fenomeno allarmante che colpisce sempre più persone sui social. In un'epoca in cui la visibilità porta anche all'odio, Chiara e sua madre hanno deciso di denunciare. Questo è un chiaro segnale di come il cyberbullismo possa avere conseguenze devastanti. La solidarietà è fondamentale: unisciti alla lotta contro l'odio!

Bologna, 4 giugno 2025 – Minacce terribili, anche di morte, a Chiara Balistreri e alla mamma tramite social: scatterà la denuncia. La 22enne bolognese, che ha subito violenze dall’ex fidanzato, e che ora è tra i concorrenti dell’edizione 2025 dell’ Isola dei Famosi, è finita nel mirino degli hater. Centinaia i messaggi d’odio. Non solo. Chiara è stata attaccata nel reality tv da un’altra concorrente, Jasmin Salvati, che l’ha accusata di essere lì per guadagnare visibilità. Ma la storia della ’visibilità’ di Chiara inizia nel novembre scorso, quando lei pubblica un filmato su TikTok: “Registro questo video da viva, prima che diventi l’ennesimo caso di femminicidio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiara Balistreri e la mamma minacciate di morte sui social

