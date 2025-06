Chi sono Caterina e Cinzia Myriam la moglie e la figlia di Giorgio Calabrese

Oggi pomeriggio a "La Volta Buona", Caterina Balivo ospiterà Cinzia Myriam Calabrese, medico nutrizionista e figlia del celebre Giorgio Calabrese. In un'epoca in cui la salute e il benessere sono al centro dei nostri pensieri, scopriremo come la famiglia Calabrese affronta il tema dell'alimentazione sana. Non perdere l'occasione di ascoltare i segreti di una tradizione familiare che unisce passione per la medicina e per la nutrizione!

La moglie di Giorgio Calabrese è Caterina, di professione alimentarista dalla loro unione è arrivata Cinzia Myriam, unica figlia che ha seguito le orme dei genitori, occupandosi di medicina interna. Oggi il medico nutrizionista sarà ospite della terza puntata settimanale de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Di origini siciliane, nasce a Rosolini per poi conseguire nel 1977 la laurea in Medicina presso l’ Università Di Catania, e specializzarsi dieci anni dopo in alimentazione all’ Università di Pavia. Docente al Molinette di Torino di Dietologia Umana e Dietoterapia, ricopre dal 2015 l’incarico di presidente della sezione “sicurezza alimentare” del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA) del Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono Caterina e Cinzia Myriam, la moglie e la figlia di Giorgio Calabrese

