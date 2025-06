Chi non crede che il Jobs Act sia il problema ha il diritto di non votare

Il dibattito sul Jobs Act si infuoca, ma cosa realmente ne pensano gli italiani? Domenica, il referendum rappresenta un’opportunità di riflessione su un tema cruciale: il lavoro nel nostro Paese. Anche chi sceglie di non votare ha un ruolo significativo in questo confronto. Il rispetto delle opinioni altrui è fondamentale in un contesto dove le scelte lavorative influenzano il futuro di tutti. Votare o non votare, l'importante è esprimere il proprio pensiero!

Al direttore - Anch'io domenica vado a votare per il referendum, ma non voto. Diversamente da altri però ritirerò i quesiti, andrò nel luogo deputato e li restituirò intonsi. Questo perché non li condivido nella forma e nella sostanza. Ma ho grande rispetto per quanti vorranno esprimere il loro pensiero e ritengo corretto contribuire al quorum. C'è chi ha detto più o meno "non la penso come te ma sono pronto a dare la vita perché tu possa esprimerti" (attribuita a Voltaire, ma pare una balla). Sinceramente devo confessare che io non mi sento di dare nemmeno qualche giorno dei sempre meno che mi restano, ma un giretto fino al seggio ritengo sia giusto farlo.

