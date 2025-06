Chi ha vinto il bando pubblico per realizzare uno studentato a viale Trastevere

Chi ha vinto il bando pubblico per realizzare uno studentato a Viale Trastevere? Si è da poco conclusa la gara per l’affidamento della gestione dell’ex sede Inps, in zona Porta Portese, destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per gli studenti. Questo progetto di partenariato pubblico-privato promette di trasformare un edificio storico in un vivace spazio di studio e socialità. Uno studentato a Viale...

Si è concluso nei giorni scorsi l'avviso pubblico per affidare la gestione dell'ex sede Inps di viale Trastevere 229, in zona Porta Portese. L'edificio è stato ceduto da Invimit nell'ambito di un progetto di partenariato pubblico-privato e diventerà uno studentato.

