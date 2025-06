Chi era Tijana Radonjic la modella 19enne morta cadendo dal paracadute

Una giovane promessa della moda, Tijana Radonjic, è tragicamente scomparsa a soli 19 anni durante un lancio paracadutistico. La sua passione per gli sport estremi e la vita vivace sono state spezzate in un attimo, secondo le prime ricostruzioni, da un attacco di panico in volo. Una perdita che scuote il mondo dello spettacolo e degli sport estremi, lasciando molti a riflettere sulla sicurezza e sui rischi di passioni così intense. Continua a leggere...

Tijana Radonjic, modella serba di 19 anni, muore durante un volo in parasailing: ‘Forse un attacco di panico’ - Una tragica notizia scuote il mondo della moda e del turismo: Tijana Radonjic, modella serba di soli 19 anni, è morta durante un volo in parasailing a Budva.

