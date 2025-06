Chi è Sara Garreffa l’avvocatessa moglie di Dino Giarrusso e madre dei loro due figli

Sara Garreffa, avvocatessa e moglie di Dino Giarrusso, sta attirando l'attenzione non solo per il suo legame con il concorrente dell'Isola dei Famosi 2025, ma anche per il suo ruolo di madre e professionista. A soli 35 anni, rappresenta una figura dinamica e moderna in un contesto in cui le donne stanno conquistando spazi sempre più ampi nella società. La sua storia è un esempio di come si possa bilanciare carriera e vita familiare, ispirando molti.

Sara Garreffa è la moglie di Dino Giarrusso, attuale concorrente dell'Isola dei Famosi 2025. I due si sono sposati nel 2019 e hanno due figli, di professione fa l'avvocatessa e ha 35 anni.

