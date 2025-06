Chi è Lois Boisson la favola del Roland Garros arrivata in semifinale da wild card | ora è ricca

Lois Boisson, la sorprendente protagonista di Roland Garros, ha trasformato una wild card in un vero e proprio trionfo! La giovane tennista francese, passata da 361ª posizione a semifinale dello Slam, ha battuto avversarie di livello e conquistato una somma che supera di quattro volte il suo intero guadagno in carriera. Ora, tra le candidate al titolo, il suo percorso emozionante è solo all'inizio. Continua a leggere...

