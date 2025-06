Chi è Lee Jae-myung il nuovo presidente progressista della Corea del Sud

Lee Jae-myung, il nuovo presidente progressista della Corea del Sud, segna un cambio di rotta audace in un contesto di crisi. Dopo gli scandali che hanno travolto il conservatore Yoon Suk-yeol, i sudcoreani hanno scelto una leadership orientata al rinnovamento e alla giustizia sociale. In un’epoca di crescente instabilità politica nel mondo, la sua elezione rappresenta una speranza per un futuro migliore e più equo. Sarà in grado di affrontare le sfide che lo attendono?

I cittadini sudcoreani hanno deciso di cambiare registro dopo gli scandali che hanno coinvolto il conservatore Yoon Suk-yeol, messo sotto impeachment e poi destituito dopo il tentativo – il 3 dicembre scorso – di imporre la legge marziale. Il Paese è sprofondato in un'inedita situazione di tensione, con proteste, violenze, instabilità politica e scontri tra polizia e manifestanti. L'affluenza delle elezioni presidenziali del 3 giugno, non a caso, è stata la più alta degli ultimi ventotto anni: 79,4 per cento. A vincere è stato Lee Jae-myung, il candidato progressista dell'opposizione, iscritto al Partito Democratico di Corea, di orientamento centrista e liberale.

Myung-Whun Chung sarà il nuovo direttore musicale della Scala dopo Riccardo Chailly - Il Teatro alla Scala di Milano ha ufficializzato la nomina di Myung-Whun Chung come nuovo direttore musicale, succedendo a Riccardo Chailly al termine del suo mandato.

Il candidato progressista Lee Jae-myung è il nuovo presidente della Corea del Sud. Il suo principale rivale,il conservatore Kim Moon-soo ha riconosciuto la sconfitta, preso atto del distacco incolmabile di oltre 5 punti percentuali. Tweet live su X

???? UFFICIALE: Lee Jae-myung, candidato del Partito Democratico e noto sostenitore di #Bitcoin, ha vinto le elezioni presidenziali in Corea del Sud. Una nuova era si apre per l’adozione crypto nel paese! #Bitcoin #CoreaDelSud #Elezioni #CryptoNews #Frat Tweet live su X

Lee Jae-myung (Partito Democratico di Corea, Centrosinistra) vince le elezioni presidenziali ed è il nuovo presidente della Corea del Sud. Il paese asiatico passa al Csx. Quando siamo quasi al 35% scrutinato, il vantaggio del candidato Democratico è di oltre Tweet live su X

Corea del Sud, il nuovo presidente è Lee Jae-myung: "Cercherò il dialogo con Pyongyang"

Da msn.com: Pace, dazi e alleanze strategiche per risanare l'economia del paese. Sono questi gli obiettivi principali del nuovo presidente della Corea del Sud, il progressista Lee Jae-myung che, cavalcando l’onda ...

Lee promette la ripresa del dialogo con la Corea del Nord

msn.com scrive: Il nuovo presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, ha promesso la ripresa del "dialogo" con Pyongyang. "Non importa quanto costi, la pace è meglio della guerra", ha osservato (ANSA) ...

La Corea del sud cambia verso. Il nuovo presidente è Lee Jae-myung

Scrive ilfoglio.it: Dopo che il presidente conservatore Yoon Suk-yeol a dicembre aveva dichiarato la legge marziale ed era stato destituito, la vittoria alle nuove elezioni è andata al Partito democratico. Ora sta a lo ...