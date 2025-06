Chi è Giovanni Bozzetti l' uomo verso la guida di Fondazione Fiera poltrona con vista su Palazzo Marino

Giovanni Bozzetti, nuovo uomo al timone della Fondazione Fiera Milano, si affaccia su un panorama intrigante: quello della politica meneghina. La sua nomina non è solo un cambio di guardia, ma riflette un trend più ampio di rinnovamento e dinamismo nel mondo delle istituzioni milanesi. Cosa porterà Bozzetti in questo ruolo strategico? Scoprite come la sua visione potrebbe trasformare il dialogo tra cultura e impresa nella città.

Dalla Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione Fiera Milano, a Palazzo Marino ci sono poco più di quattro chilometri, in linea d’aria. Quel pur breve tratto di strada è però il terreno di coltura sul quale si è sviluppata una vicenda politica curiosa e intricata, al cui centro c’è Giovanni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Chi è Giovanni Bozzetti l'uomo verso la guida di Fondazione Fiera, poltrona con vista su Palazzo Marino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Segui queste discussioni su X

Oggi #16maggio la finale della 12ª edizione del Premio per la #scuola #InventiamoUnaBanconota! Questa mattina in #Bankitalia gli studenti e le studentesse finalisti hanno presentato i loro bozzetti di una banconota immaginaria: per realizzarli hanno Tweet live su X

#SaveTheDate I vincitori di #InventiamoUnaBanconota saranno premiati domani #16maggio in #Bankitalia! Tema di quest’anno: Realizzare i propri sogni, investire su sé stessi: l'economia al servizio dei giovani. Trovi qui i bozzetti finalisti https://pre Tweet live su X

? Hai tempo fino alle h 15 di oggi #14maggio per votare la tua banconota preferita! È ancora in corso la sfida tra bozzetti per il #SocialContest di #InventiamoUnaBanconota. Di’ la tua, metti like ? alla banconota che preferisci Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Chi è Giovanni Bozzetti l'uomo verso la guida di Fondazione Fiera, poltrona con vista su Palazzo Marino

Da milanotoday.it: Il manager vicino a La Russa è in pole per prendere il posto di Enrico Pazzali, autosospeso e impigliato nel caso Equalize. Intanto c’è chi spinge lo stesso Bozzetti verso la candidatura a sindaco. In ...

Giovanni Bozzetti commenta la possibile presidenza della fondazione fiera milano e le olimpiadi di milano cortina 2026

Scrive gaeta.it: La Fondazione Fiera Milano si prepara a un cambio al vertice dopo l’uscita di scena di Enrico Pazzali. Giovanni Bozzetti, docente di Turismo culturale e Sviluppo del territorio all’università ...

Bozzetti, 'io alla Fondazione Fiera Milano? Saputo dai giornali'

Lo riporta ansa.it: "Lo ho saputo dai giornali, valuteremo più avanti": il docente di Turismo culturale e Sviluppo del territorio della Cattolica di Milano Giovanni Bozzetti, ha replicato così ai cronisti che gli ...