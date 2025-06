Chi è Gaia Lucariello l’imprenditrice moglie di Simone Inzaghi

Gaia Lucariello, imprenditrice romana e moglie del noto allenatore Simone Inzaghi, sta rivoluzionando il mondo della moda in Italia. Laureata in Scienze della Comunicazione, è pioniera nel noleggio di accessori di lusso, un trend che sta conquistando sempre più appassionati del fashion sostenibile. La sua storia non è solo un racconto di successo, ma un invito a riflettere su come l'innovazione possa cambiare le regole del gioco nel settore.

Gaia Lucariello, romana nata nel 1983, è un’imprenditrice, moglie di Simone Inzaghi e madre delle sue due figlie. Laureata in Scienze della Comunicazione, è stata una delle prime ad avere l’intuizione di portare in Italia un servizio che consente agli utenti di noleggiare borse, abiti e scarpe di lusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaia #Lucariello, moglie di Simone #Inzaghi, descrive le sue emozioni per la scelta professionale e di vita del tecnico piacentino. #Inter sempre nel cuore, questa la chiosa finale. Tweet live su X

"Avrei voluto dirgli resta ma ogni ciclo ha un inizio e una fine" Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, saluta l'Inter con un lungo post social La risposta sincera di Javier Zanetti non ha tardato ad arrivare ? #Inter #Inzaghi #Zanetti Tweet live su X