Chi dice No Le leggi si cambiano in Parlamento

Nel cuore del dibattito politico, l’onorevole Maurizio Lupi si fa portavoce di una posizione netta: il No ai quesiti referendari. In un periodo di incertezze e sfide per la democrazia, la sua voce risuona come campanello d’allerta su come si possono modificare le leggi. Una scelta audace che invita a riflettere sull'importanza di tutelare le procedure democratiche. Il tuo voto conta: scopri perché potrebbe essere decisivo!

Roma, 4 giugno 2025 – Onorevole Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, perché siete l’unica forza di maggioranza che invita a votare No invece che all’astensione? “Intanto la posizione di tutto il centrodestra è comune. Riteniamo tutti che i 5 quesiti siano sbagliati nel merito, anche perché rappresentano un abuso dello strumento referendario che, poco alla volta, rischia di essere delegittimato. Questioni molto tecniche in tema di lavoro, come la dinamica subappalti, dovrebbero essere demandate alla sede parlamentare. Più che una consultazione dei cittadini, pare una votazione interna alla sinistra sul collocamento politico”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi dice No. “Le leggi si cambiano in Parlamento”

