Chi apre Pornhub in Francia troverà solo un dipinto | può succedere anche in Italia

In un gesto audace, Pornhub ha deciso di bloccare l'accesso al proprio sito in Francia, sostituendolo con il celebre dipinto "La Liberté guidant le peuple". Questa scelta non è solo una protesta contro leggi più rigide sui contenuti per adulti, ma riflette un trend globale di censura e libertà di espressione. Se questa misura si espandesse, anche l'Italia potrebbe trovarsi a fronteggiare un palcoscenico digitale inaspettato. Curiosi di sapere come evolverà la situazione?

Pornhub ha annunciato il blocco totale in Francia. L'obiettivo è quello di protestare contro la legge che impone delle verifiche più strette per i siti che contengono materiale per adulti. Al posto di Pornhub gli utenti troveranno solo l'immagine della La Liberté guidant le peuple. 🔗 Leggi su Fanpage.it

