Chef Express e Roadhouse nasce il colosso italiano della ristorazione

Un nuovo gigante della ristorazione italiana prende forma: Chef Express e Roadhouse si uniscono, dando vita a un colosso capace di rivoluzionare il panorama culinario nazionale. Con oltre 600 punti vendita e 9.900 dipendenti, questa fusione segna un passo decisivo verso l’eccellenza e l’innovazione nel settore. È l’inizio di un capitolo straordinario che cambierà il modo di mangiare e vivere il cibo nel nostro paese.

Chef Express e Roadhouse, entrambe controllate al 100% dal Gruppo Cremonini, si fondono in un’unica grande realtà della ristorazione italiana. A partire dal 1° giugno 2025, le due società operano ufficialmente come un solo soggetto, con effetti contabili retroattivi al 1° gennaio 2025. Il nuovo gruppo conta oltre 600 punti vendita, 9.900 dipendenti (di cui 1.100 all’estero) e un fatturato complessivo di 828 milioni di euro. L’operazione punta a razionalizzare le attività del Gruppo nel settore food, sviluppare sinergie tra i vari brand e aumentare l’efficienza operativa. Chef Express, guidata dall’amministratore delegato Nicolas Bigard, gestisce le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini nei principali canali in concessione: stazioni ferroviarie, aeroporti, aree autostradali e ospedali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it