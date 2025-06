Che tempo farà nel weekend a Como fase ancora instabile

Questo weekend a Como si preannuncia turbolento, con il lago in allerta e temporali intensi in arrivo. Mentre il cambiamento climatico ci mette di fronte a eventi meteorologici sempre più estremi, è fondamentale essere pronti e informati. Preparati a un fine settimana bagnato, ma non dimenticare di approfittare della bellezza dei paesaggi lacustri, anche sotto la pioggia! Una buona scusa per scoprire i caffè locali e restare al caldo.

Mentre è attesa dal tardo pomeriggio di oggi la fase più intensa dell'allerta meteo, con il lago che sembra pronto a esondare, un nuovo fronte associato al vortice atlantico sta transitando sulle Alpi e porterà dei temporali, anche forti con il rischio di estensioni fino alle zone di pianura. Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Che tempo farà nel weekend a Como, fase ancora instabile

