Che tempo farà nel weekend a Como fase ancora instabile

Il weekend a Como si preannuncia all'insegna dell'instabilità, con pioggia e temporali che potrebbero mettere in difficoltà anche le zone di pianura. Mentre la fase più intensa dell'allerta meteo è attesa dal tardo pomeriggio, le condizioni climatiche rimangono imprevedibili, richiedendo attenzione e prudenza. Resta aggiornato per non lasciarti sorprendere e scoprire come affrontare al meglio queste giornate imprevedibili.

Mentre è attesa dal tardo pomeriggio di oggi la fase più intensa dell'allerta meteo, con il lago che sembra pronto a esondare, un nuovo fronte associato al vortice atlantico sta transitando sulle Alpi e porterà dei temporali, anche forti con il rischio di estensioni fino alle zone di pianura.

