Che fine ha fatto il nuovo allenatore della Juventus dopo il rifiuto inaspettato di Antonio Conte

Dopo il rifiuto di Antonio Conte, il futuro della panchina della Juventus si dà per certo: Igor Tudor resta in corsa, forte di un incontro positivo con Comolli alla Continassa. Ma cosa riserverà il destino a questa decisione? Restate con noi, perché le novità sono dietro l’angolo e il mercato bianconero non smette mai di sorprenderti!

La Juventus pare ormai orientata a confermare Igor Tudor sulla panchina bianconera dopo il rifiuto di Antonio Conte. Positivo l'incontro tra Comolli e il tecnico croato alla Continassa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

