Che cos’è la paleo dieta e perché Gwyneth Paltrow l’ha abbandonata dopo anni

Gwyneth Paltrow sorprende tutti: dopo anni di rigidezza alimentare con la Paleo dieta, ha deciso di rimettere nel piatto pane, pasta e formaggio. Questo cambiamento non è solo un capriccio da star, ma riflette un trend crescente verso un'alimentazione più equilibrata e meno restrittiva. In un mondo dove il benessere si fonde con il piacere del cibo, la sua evoluzione invita tutti a riflettere su cosa significhi davvero nutrirsi bene. Curiosi di scoprire come la libert

S volta alimentare inattesa per la salutista Gwyneth Paltrow. L’attrice di Hollywood e imprenditrice del settore benessere ha raccontato nel corso di un episodio del suo podcast Goop: « sono tornata a mangiare alimenti che prima evitavo, come il pane a lievitazione naturale, la pasta e il formaggio». Il tutto coincide con un addio alla Paleo dieta che Gwyneth Paltrow, insieme al marito Brad Falchuk, ha seguito senza sgarri per molti anni. Grasso sulla pancia: 10 consigli per eliminarlo X Gwyneth Paltrow: da dove nasce la sua attenzione per la dieta. L’attrice premio Oscar e founder del marchio Goop ha aggiunto: « Sono passata attraverso una fase hardcore macrobiotica, nella quale ero ossessionata dal mangiare in modo molto, molto sano». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Che cos’è la paleo dieta e perché Gwyneth Paltrow l’ha abbandonata dopo anni

