Che cosa si legge tra le righe dell’incontro Meloni&Macron Parla Sandro Gozi

Tra le righe dell'incontro Meloni-Macron, raccontato da Sandro Gozi, si percepisce un clima di ripresa e dialogo, dove le strette di mano celano un impegno condiviso per rafforzare l’Europa. Un segnale di apertura che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni tra Italia e Francia, aprendo la strada a una collaborazione più profonda e strategica. Ma cosa si nasconde oltre il sorriso ufficiale?

La stretta di mano tra Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, le "forti convergenze sull'agenda europea per la competitività e la prosperità", un disgelo tra Italia e Francia alme.

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale.

Cosa prevede il Decreto Sicurezza, diventato ufficialmente legge: Introduce il reato di occupazione abusiva delle case, punibile con la reclusione da 2 a 7 anni Istituisce pene severe per chi protesta pacificamente bloccando il traffico: carcere fino a un me Tweet live su X

Chi è e che cosa pensa Karol Nawrocki, sostenuto dal partito Legge e Giustizia (PiS), che ha vinto le elezioni presidenziali in Polonia. Estratto dal Mattinale Europeo Tweet live su X