ChatGPT arriva la cronologia chat anche per gli utenti gratuiti Ma in Europa va attivata a mano

Novità in arrivo per gli utenti di ChatGPT: la cronologia delle chat è ora disponibile anche per chi non paga! Questa funzione, che permette all'assistente di ricordare le conversazioni passate, rappresenta un passo avanti verso una interazione più personalizzata. Tuttavia, attenzione: in Europa dovrà essere attivata manualmente. Un modo per garantire maggiore sicurezza e privacy, ma anche un invito a rimanere aggiornati sulle novità del mondo tech!

L’assistente potrà ricordare le chat che ha avuto con la persona e fare riferimento a esse. Il periodo di tempo coperto dalla funzione è limitato rispetto agli utenti paganti. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - ChatGPT, arriva la cronologia chat anche per gli utenti gratuiti. Ma in Europa va attivata a mano

Arriva GPT 4.1 ufficiale in ChatGPT, ecco cosa può fare

