chanel totti comincia a lavorare dopo la festa di 18 anni e il diploma di maturità

Chanel Totti è diventata grande. E dopo aver compiuto 18 anni e aver ottenuto il diploma di maturità ha deciso di rimboccarsi le maniche per ottenere una propria indipendenza economica. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha scelto di seguire la sua passione per i social, diventando un'influencer. Il lavoro di Chanel Totti. A poche settimane dal suo sfarzoso party di compleanno, Chanel Totti ha cominciato a lavorare sui social. La ragazza ha deciso di darsi da fare come influencer con la sua prima sponsorizzazione per un brand di profumi. Nel reel condiviso su Instagram la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha sfoggiato vari look abbinati a ognuna delle quattro profumazioni esistenti, mentre si è spruzzata il prodotto soddisfatta.