Champions League Juve | ecco tutte le squadre qualificate finora e le possibili avversarie dei bianconeri Info e dettagli

La Juventus si prepara a tornare in Champions League e il fermento è già palpabile! Con un occhio sulle squadre qualificate, i bianconeri puntano a sfide avvincenti e avversari insidiosi. Un'opportunità imperdibile per riscrivere la storia e riconquistare l'Europa! Scoprire quali team potrebbero incrociarsi con i ragazzi di Allegri è solo l'inizio; non perdere il brivido di vedere la Juve riaccendere la sua passione europea!

Champions League Juve, le squadre qualificate finora e le possibili avversarie. Focus del club bianconero sulla prossima edizione. La Juventus tornerà a giocare la Champions League anche nella stagione 2025-2026. Di seguito il focus sul sito ufficiale dei bianconeri su partecipanti e regolamento. COMUNICATO – « La Juventus, con il successo per 2-3 sul campo del Venezia, ha raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. LE PARTECIPANTI. Questo l’elenco delle 29 partecipanti – delle 36 totali – attualmente presenti alla griglia di partenza: le altre 7 arriveranno dalla fase di qualificazione che si terrà tra luglio e agosto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Champions League Juve: ecco tutte le squadre qualificate finora e le possibili avversarie dei bianconeri. Info e dettagli

