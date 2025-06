Cessate il fuoco a Gaza? Gli Stati Uniti metteranno un veto | nessuna risoluzione

In un momento di crisi e tensione, gli Stati Uniti si preparano a mettere un veto sulla proposta di cessate il fuoco a Gaza, aprendo un dibattito acceso e complesso. L’ambasciatrice americana all’ONU, Dorothy Shea, ha spiegato che la risoluzione è inaccettabile per vari motivi, sottolineando che per favorire una soluzione duratura, Hamas e altri terroristi non devono avere spazio. La questione resta delicata e dall’esito incerto.

L’ambasciatrice americana all’Onu Dorothy Shea ha annunciato, come previsto, che gli Stati Uniti porranno il veto su una risoluzione su un cessate il fuoco a Gaza al Consiglio di sicurezza. «Questa risoluzione è inaccettabile per diversi motivi», ha dichiarato la numero uno della missione Usa agli Stati Uniti sottolineando che «per poter andare avanti Hamas e altri terroristi non devono avere. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cessate il fuoco a Gaza? Gli Stati Uniti metteranno un veto: nessuna risoluzione

