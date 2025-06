Cesena ripudia la guerra il Comune aderisce alla campagna di Emergency | uno striscione sulla facciata del Bonci

Cesena si schiera da un lato chiaro: "No alla guerra". Con un imponente striscione sulla facciata del Teatro Bonci, il comune aderisce alla campagna ‘R1PUD1A’ di Emergency, riaffermando il fondamentale articolo 11 della Costituzione. In un periodo in cui il pacifismo trova nuova linfa, Cesena diventa simbolo di speranza e determinazione. La città invita tutti a riflettere sull'importanza di costruire ponti, non muri. Un gesto semplice, ma potente!

Il comune di Cesena aderisce alla campagna ‘R1PUD1A’ di Emergency che ribadisce con forza l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cesena ripudia la guerra, il Comune aderisce alla campagna di Emergency: uno striscione sulla facciata del Bonci

