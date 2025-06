Cesena rifiutano il bimbo al centro estivo perché i genitori sono insegnanti | A luglio non lavorano I sindacati | È discriminazione

Una storia che scuote la comunità di Cesena: il rifiuto di un centro estivo nei confronti di un bambino, perché i suoi genitori sono insegnanti in vacanza a luglio. Un episodio che mette in discussione i principi di equità e rispetto, alimentando un acceso dibattito sulla possibile discriminazione. La vicenda si trasforma in un simbolo di come le scelte delle istituzioni possano influenzare la solidarietà e il diritto all’inclusione di tutti i bambini, indipendentemente dal lavoro dei genitori.