Cesc Fabregas verso l' Inter? Intanto per la panchina Como spunta un nome nuovo

Cesc Fabregas potrebbe dire addio al Como per unirsi all'Inter in un momento di grande cambiamento. L'addio di Simone Inzaghi segna una svolta nella stagione dei nerazzurri, che cercano una nuova guida dopo la delusione in Champions. Ma chi sarà il nuovo allenatore? I nomi fioccano e il mercato si infiamma. Rimanere aggiornati è fondamentale: il futuro dell’Inter potrebbe riservare sorprese inaspettate!

L'addio all'Inter di Simone Inzaghi dopo la batosta in Champions, era oramai certo, e ieri è diventato ufficiale. Una notizia che ha subito varcato i confini della metropoli per arrivate sino a Como, dove i dirigenti nerazzurri si sono subito precipitati per cercare di strappare ai biancoblu il.

?? Primo contatto diretto fra Inter e Cesc Fabregas, l’allenatore del Como ha chiesto garanzie tecniche. Le soluzioni alternative sono Chivu e Vieira. @Luca_Cilli @SkySport Tweet live su X

Di Marzio parla di contatto diretto con Fabregas con tanto di videocall e presentazione del progetto da parte dell’Inter e di richieste dello stesso Fabregas. Fabrizio dice no contatti diretti tra Fabregas e Inter. Tweet live su X

? Primo contatto diretto fra @Inter e Cesc #Fabregas, l’allenatore del @Como_1907 ha chiesto garanzie tecniche. Le soluzioni alternative sono #Chivu del @1913parmacalcio e #Vieira del @GenoaCFC @SkySport Tweet live su X

