Cerveteri chiesa e arte | il convegno a Santa Maria Maggiore

Immergetevi in un affascinante viaggio tra fede e creatività a Cerveteri, dove il 4 maggio 2025 alle 17.15 nella storica chiesa di Santa Maria Maggiore si terrà il convegno «L’amicizia della Chiesa con l’arte». Un evento che celebra il dialogo tra spiritualità e espressione artistica, nato dal percorso sinodale tra diocesi e artisti locali. Un appuntamento imperdibile per riscoprire come l’arte possa rafforzare i legami di fede e comunità.