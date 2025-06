Certificazioni Fimi | dischi di platino per Marracash Tananai e Francesca Michielin

La musica italiana continua a brillare con i recenti dischi di platino di Marracash, Tananai e Francesca Michielin, simbolo di un’industria in grande fermento. Questi traguardi non solo celebrano il talento dei nostri artisti, ma segnano anche un revival della musica pop che conquista le nuove generazioni. E mentre i Dire Straits festeggiano il doppio platino per "Brothers In Arms", ci ricordiamo che la qualità non ha tempo. È solo l'inizio!

Tra le Certificazioni Fimi della settimana, spicca un nutrito gruppo di artisti italiani che hanno conquistato dischi di platino nel quale troviamo Tananai, Francesca Michielin e Marracash. Insieme a loro anche i Dire Straits che con Brothers In Arms ottengono il doppio platino. Pubblicato nel 1985, il quinto lavoro in studio di Mark Knopfler e soci ha venduto oltre 30 milioni di copie, ed è stato il primo ad essere stampato su CD con registrazione digitale. Money For Nothing (che vede il feat di Sting ) e Walk Of Life sono due tra le hit presenti in tracklist che hanno contribuito al successo mondiale dell'album della band britannica.

