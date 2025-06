Certificazione linguistica di Latino | nove studenti del De Sanctis-Galilei di Manduria alla IV edizione del progetto nazionale

Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria si conferma un’eccellenza regionale nell'insegnamento del latino, partecipando con entusiasmo alla IV edizione del progetto nazionale per la Certificazione Linguistica di Latino. Nove studenti intraprenderanno questo affascinante viaggio nel mondo classico, dimostrando che la passione per la cultura antica è viva e vibrante. Scopriamo insieme come il latino continua a ispirare le nuove generazioni!

Tarantini Time Quotidiano Anche per l'anno scolastico 20242025 il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria si distingue a livello regionale per la qualità e la solidità dell'insegnamento del latino, aderendo con entusiasmo alla IV edizione del progetto nazionale per la Certificazione Linguistica di Latino, promosso dal Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale della Puglia – in collaborazione con la Consulta Universitaria di Studi Latini e le Università di Bari "Aldo Moro" e Foggia. L'iniziativa, unica nel suo genere, è nata per riconoscere formalmente le competenze linguistiche in latino secondo livelli di apprendimento (A, B1, B2) ispirati al modello del Quadro Comune Europeo per le lingue moderne.